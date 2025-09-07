Homem morre após perder controle de veículo na PR-090, em Sertanópolis

Um homem de 47 anos morreu, na tarde deste sábado (6), após se envolver em um acidente na PR-090, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima conduzia um VW Passat com placas do município quando perdeu o controle do veículo no km 396, próximo a uma ponte, em trecho de pista simples e com sinalização de proibição de ultrapassagem.





Com o impacto, o carro bateu contra a defensa metálica da rodovia. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

