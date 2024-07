Homem morre após ser agredido na zona leste de Londrina; mulher confessa ser autora

Um homem morreu após ser agredido a pauladas na rua Rosa Branca, Vila Ricardo, na zona leste de Londrina. O crime foi registrado na tarde desta quinta-feira (4). O homem teria sofrido uma parada cardíaca após tentar entrar em uma residência gritando por socorro. Policiais militares fizeram buscas pela região, mas ninguém havia sido preso.







Pouco antes das 17h, o Capitão Emerson Castro do 5ºBPM (Batalhão da Polícia Militar) informou que uma mulher se jogou na frente de uma viatura da PM e confessou ser autora do homicídio do homem na Vila Ricardo. Conforme Castro, a mulher disse ser usuária de entorpecente, já responde a uma tentativa de homicídio de uma mulher nas proximidades da Copel, tirou a tornozeleira eletrônica e fazia uso de crack no Marco Zero.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





De acordo com as informações da PM, a mulher relatou houve uma tentativa de assédio por parte do homem, deu uma paulada na cabeça dele e deixou o local. No entanto, segundo Castro, os vestígios encontrados no corpo do homem não batem com as declarações dela. Existe uma suspeita de que ela tenha sido coagida a assumir a responsabilidade do homicídio.





O caso já foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Londrina.