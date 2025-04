Homem é encontrado morto sobre a PR-323, em Sertanópolis

Um homem não identificado foi encontrado morto sobre o quilômetros 29 da PR-323, em Sertanópolis, no Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (30). De acordo coma PRE (Polícia Rodoviária Estadual), funcionários de uma empresa comunicaram à corporação sobre uma corpo localizado sobre a via.





No local, os agentes notaram os sinais de atropelamento. A vítima não foi identificada pois não portava documentos pessoas. O veículo envolvido no acidente também não foi identificado, já que teria evadido do local após o acidente.