Homem morre baleado em Londrina e mulher diz que disparos também atingiram seu carro

A PM (Polícia Militar) localizou o corpo de um homem durante a tarde desta terça-feira (4) no conjunto Heimtal, em Londrina, onde, segundo denúncia, ele havia sido alvo de diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações concecidas à PM (Polícia Militar), os atiradores ocupavam um Hyundai Tucson de cor escura. Eles teriam chegado no local, nas proximidades de um restaurante, desembarcado do veículo e um deles havia efetuado uma rajada contra o homem.

A polícia informou ter encontrado o corpo e isolado o local, além de acionar os órgãos competentes.





Compareceram no local o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), responsável por constatar o óbito, a Polícia Civil, o IML (Instituto Médico-Legal) e o Instituto de Criminalística.





Ainda durante o atendimento, conforme a PM, uma senhora foi até o local e relatou que, enquanto os bandidos atiraram contra a vítima, também acabaram atingindo seu automóvel Volkswagen Voyage que passava pelo local.

Sendo assim, na avenida Bento Amaral Monteiro, a equipe confeccionou um boletim de ocorrência por danos.





Imagens de videomonitoramento de comércios nas proximidades foram levantadas pela PM e exibem a passagem do automóvel dos suspeitos.





O porta-voz da 4ª Cipm (Companhia Independente de Polícia Militar), tenente Emerson Castro, orienta como denunciar, em caso de posse de informações: "Quem tiver informações pode fazer a sua denúncia de forma segura, tranquila e anônima, seja através do número 181, o disque-denúncia da Polícia Militar, ou ainda através do nosso número exclusivo na zona norte de Londrina para denúncias, que é o (43) 98843-7689".