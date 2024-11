Homem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Cambé

Um homem morreu em confronto armado com a PM (Polícia Militar) na tarde desta quinta-feira (14), durante o cumprimento de um mandado de prisão. O caso ocorreu por volta das 17h20, na Rua José Penhak, no bairro Bratislava, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações da PM, o serviço de inteligência da corporação. com apoio de duas equipes Rotam, deslocou-se até uma chácara após receber informações sobre o paradeiro de uma pessoa com mandado de prisão em aberto.

Ele foi localizado e, conforme as informações da polícia, ao ser abordado, o homem resistiu e, armado com um revólver calibre 38, teria reagido. Os policiais revidaram com disparos de arma de fogo. O suspeito foi atingido e morreu no local.





A arma utilizada pelo homem foi apreendida e será encaminhada para perícia.