Homem morre em confronto com a PM na PR-445 em Londrina

Um homem morreu em um confronto com a PM (Polícia Militar) no fim da manhã desta sexta-feira (20) na PR-445 em Londrina.





Segundo a PM, a situação ocorreu por volta das 11h40. A corporação recebeu informações que uma Chevrolet S10 de cor prata, produto de ilícito em data anterior, deslocaria sentido Curitiba. Equipes iniciaram diligências pela rodovia e, em dado momento, foi avistado um veículo com as características indicadas e optou-se pela abordagem. No entanto, ao tentar abordar, ainda conforme a PM, o "condutor resistiu com uma arma de fogo, sendo necessário o revide pelos militares estaduais".

A PM divulgou que foi acionado o socorro médico imediatamente, mas o suspeito foi a óbito no local.





Foram acionados os demais órgãos competentes para o encaminhamento da ocorrência. Foi constatado que a camionete estava com as placas trocadas e era produto de furto/roubo em Ibiporã (região metropolitana de Londrina) em 18/12/2024. O suspeito portava um revólver cal. 38, com 6 munições, estando uma delas percutida. Foi encontrado ainda na S10 uma porção de maconha.