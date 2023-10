Homem morre em confronto com a PM no jardim Ana Terra em Londrina

Um homem morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) no jardim Ana Terra em Londrina no domingo (8).





Segundo informou a corporação, a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) recebeu uma informação anônima de que um indivíduo estaria circulando pela região do Vista Bela em um Hyundai I30 de cor prata, em posse de uma arma de fogo, que seria um dos autores de diversos homicídios ocorridos na zona norte de Londrina. Além diss, que o carro poderia ser produto de algum ilícito porque o suspeito tinha um boletim de apropriação indébita no estado de São Paulo. A equipe, em patrulhamento, localizou o veículo na rua Gedalva Bilizaro Duarte.

Na tentativa de abordagem, o condutor do veículo não acatou a ordem dos políciais e teria reagido com uso do armamento, e os policiais revidaram.





Após o ocorrido, o abordado, que não teve o nome divulgado, foi a óbito no local. Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm, dois carregadores - um com capacidade para 31 munições e outro para 17 munições - e 42 munições. Em busca pelo automóvel, foram encontrados uma balança de precisão e 149 gramas de maconha divididas em 06 tabletes.





O material apreendido e o carro foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.