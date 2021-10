Homem morre em confronto com a PM no Jardim Leonor em Londrina

Um homem, que desobedeceu a ordem de abordagem e portava uma arma de fogo morreu na tarde desta quarta-feira (27) em ação da PM (Polícia Militar) no cruzamento da rua Caviúna com Jaracatiá, no Jardim Leonor, em Londrina.





De acordo com o porta-voz da 4ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), tenente Emerson Castro, a Rotam tentou abordar um Fiat Pálio de cor prata. O passageiro desembarcou do veículo portando o revólver e não obedeceu a ordem para largá-lo. A polícia diz ter atirado contra o homem para neutralizar a agressão que seria proferida por ele.

O Siate (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro ao baleado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações que estão chegando até a polícia, o jovem era suspeito de envolvimento em roubos de carros, conforme o tenente Emerson Castro.





No local, a testemunha que estava dentro do veículo Fiat Pálio disse que não conhece o jovem que morreu. De acordo com Castro, a testemunha afirmou que veio de longe para mostrar o carro ao rapaz que, supostamente, estava interessado em comprar o veículo.

A testemunha foi conduzida à delegacia para ser ouvida pela autoridade policial. Quem tiver informações sobre o suspeito ou ocorrência, pode fazer sua denúncia de forma segura e anônima ligando para 181.





Segundo Castro, o homem foi identificado por seu irmão, que contou que ele estava "dando dor de cabeça" à família por envolvimento em "coisas erradas".





Foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições intactas.





A instauração de um inquérito para apurar a ação policial fica a cargo do comandante da 4ª CIPM.





Compareceram ao local a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o IML (Instituto Médico-Legal), que recolheu o corpo.





A polícia diz ter verificado passagens criminais deste homem, que incluem duas ocorrências de tráfico de drogas e um roubo agravado. De acordo com o porta-voz, existem informações de que esse rapaz quando era adolescente, após a fuga de um roubo, ele teria estuprado uma menina de 15 anos que era filha de uma professora.