Homem morre em suposto confronto com a PM durante Operação Sinergia em Jataizinho

Um homem foi morto a tiros pela PM (Polícia Militar) na tarde desta sexta-feira (19), em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) após um suposto confronto durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Operação Sinergia. A ação ocorreu por volta das 17h30, na rua Curitiba.





Segundo a PM, as equipes da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Móveis) do 30º Batalhão entraram na residência alvo da investigação quando foram recebidas por um homem supostamente armado com uma pistola. Os policiais afirmam que ordenaram para que o suspeito soltasse a arma, mas ele não obedeceu e avançou contra a equipe. Diante da situação, os agentes dispararam para conter a ameaça.





O socorro médico foi acionado, mas o homem morreu ainda no local. A perícia criminal e o IML (Instituto Médico-Legal) também estiveram presentes para os procedimentos necessários.

Na ação, a PM apreendeu uma pistola Taurus 838 calibre .380, carregada, além de dois celulares, um deles já danificado. A Operação Sinergia é realizada em diferentes cidades do Paraná e envolve ações de combate ao crime organizado, com reforço no policiamento e cumprimento de ordens judiciais.





