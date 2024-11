Homem morre na UPA de Arapongas após ser atingido por facadas; suspeito do crime é preso

Um homem morreu no fim da noite de terça-feira (12) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arapongas (região metropolitana de Londrina) após ser esfaqueado. O suspeito do crime foi preso logo em seguida.





Segundo a PM (Polícia Militar), às 23h19, a Central de Operações informou que, na UPA 18h do conjunto Flamingos, na rua Iratauá, havia dado entrada um senhor aparentando ter mais de 50 anos ferido com arma branca e, após tentarem a reanimação por algum tempo, o indivíduo encontrava-se em óbito.

A médica relatou à PM que vitima havia sido socorrida por amigos e apresentava cinco perfurações no peito e tórax causadas por arma branca. Apesar de tentada a reanimação, o ferido não deu sinais vitais e foi constatadoa morte.

Foram acionadas as equipes responsáveis pela investigação do possível homicídio - profissionais da

Polícia Civil bem como a equipe do IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).





A Guarda Municipal, Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e setor de inteligência da Polícia Militar também coletaram dados.





Por volta da 0h15, a P/2 (equipe de inteligência) da PM entrou em contato com familiares, que relataram desconhecer o acusado do crime, mas citaram um apelido dele. Na casa do acusado, havia um tumulto e a esposa dele, chorando, disse não saber o paradeiro do marido, e relatou que ele teria se defendido dos ataques que sofreu da vítima em óbito.

Após conversar e acalmar os familiares, foi possível localizar o acusado que, ao ser abordado e detido, falava, conforme a PM, que "homem nenhum cuspe na minha cara na frente da minha família" e teria confirmado ser o autor das facadas.





Foram lidos os direitos dele, que precisou ser algemado e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.





