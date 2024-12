Homem perde parte da orelha em briga generalizada no centro de Arapongas

Uma briga generalizada em um bar no centro de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (6), terminou com um homem gravemente ferido. Durante a briga, ele teve parte da orelha arrancada.





Segundo informações da PM (Polícia Militar), a confusão começou após as vítimas, que estavam consumindo no estabelecimento, perceberem que suas motocicletas, estacionadas na via, haviam caído no chão. Ao questionarem as pessoas do lado de fora do bar sobre o ocorrido, dois homens se irritaram com a abordagem e iniciaram uma discussão.

Os agressores, armados com um facão, partiram para cima das vítimas, provocando danos materiais nas motocicletas, que foram novamente derrubadas durante a briga. A confusão só cessou quando populares acionaram a polícia, momento em que os autores fugiram em um carro Fox cinza.





Equipes da PM identificaram os suspeitos com base em imagens de câmeras de segurança e informações levantadas pela inteligência policial. No entanto, até o fechamento do boletim de ocorrência, os agressores não haviam sido localizados.





Uma das vítimas foi encaminhada pelo SAMU à UPA 24h de Arapongas para atendimento médico devido à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso.