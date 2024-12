Homem perde R$ 3,5 mil para golpista que se passou por seu filho em São Pedro do Ivaí

A Polícia Civil de São Pedro do Ivaí (Vale do Ivaí) registrou um BO (boletim de ocorrência) por estelionato sofrido por um homem, que enviou dinheiro a um golpista que dizia ser seu filho.





A vítima relatou que recebeu no aplicativo Whatsapp uma mensagem de uma pessoa que dizia ser seu filho e que precisava de um certo valor para fazer o pagamento de um aparelho celular que teria acabado de comprar.

Como a foto do contato no aplicativo de mensagens era a de seu filho, a vítima fez a transferência de R$ 3.489 via Pix.





Somente após repassar o valor, o homem ligou para seu filho, que negou ter solicitado a grana. A Polícia Civil tem em seu poder o nome do proprietário da conta utilizada no golpe.