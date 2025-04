Homem preso no DF não é o suspeito de manter família em cárcere privado em Itaperuçu

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem no dia 27 de março que se identificou como Jean Machado Ribas, 23, suspeito de, entre outros crimes, manter a esposa e o filho em cárcere privado em Itaperuçu (Região Metropolitana de Curitiba). Entretanto, após a análise de impressões digitais, foi confirmado que o homem não era o suspeito procurado pela polícia.





Em nota divulgada nesta quarta-feira (2), a Polícia Civil do Distrito Federal explicou que o homem foi preso durante uma abordagem policial, em que estava em posse de um revólver, munições e dois documentos falsos, sendo uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e uma Carteira de Identidade. Nesse momento, ele teria se identificado como Diego Lima Nunes e teria dito que viajava do Paraná ao Ceará.





O caso





No momento em que foi conduzido para a delegacia, o homem afirmou ser Jean Machado Ribas, suspeito de manter a família em cárcere privado em Itaperuçu, a cerca de 30 quilômetros de distância de Curitiba. Ribas foi preso no dia 14 de março após a esposa enviar um e-mail para a Casa da Mulher Brasileira relatando que era mantida em cárcere privado junto ao filho, de quatro anos.





No relato, ela mencionou que sofria agressões físicas, ameaças e que era monitorada por câmeras de segurança 24 horas por dia. O acusado foi preso em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado, dano emocional e ameaça, todos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.





Entretanto, dois dias depois da prisão, Ribas passou por uma audiência de custódia e foi solto para responder em liberdade. Devido à periculosidade do caso, o Ministério Público de Rio Branco do Sul pediu a prisão preventiva do suspeito, mas ele não foi encontrado durante o cumprimento do mandado e foi considerado como foragido no dia 17 de março.





Reviravolta





Por ter se identificado como Jean Machado Ribas, o homem preso no Distrito Federal permaneceu recolhido em razão do mandado em aberto. Segundo a Polícia Civil, ao aprofundar as investigações, foi constatado que o nome fornecido pelo indivíduo, Jean Machado Ribas, também era falso.





“Nova audiência de custódia foi realizada, vindo o autuado a persistir na referida identificação. Assim, diante da impossibilidade em se identificar com segurança a identidade civil do autuado, sua prisão foi convertida em preventiva”, complementa a nota.





Com auxílio de exames papiloscópicos, como de análise de impressões digitais, a polícia confirmou a falsidade ideológica. O homem, que tem 34 e não 23 anos, foi identificado como B.AG.V. e possui dois mandados de prisão em aberto, um pelo crime de homicídio qualificado e outro por roubo circunstanciado.





A Polícia Civil do Paraná confirmou que Jean Machado Ribas continua foragido e que qualquer informação pode ser repassada anonimamente pelos números 181, 190 e 197.