Homem procurado por homicídio, tráfico e estupro é preso durante operação da Polícia Rodoviária em Rolândia

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada deste domingo (6), durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Estadual na PR-986, em Rolândia, no norte do Paraná. A ação integra o reforço no policiamento rodoviário durante a ExpoLondrina 2025.





O suspeito estava em um veículo Fiat Stilo, acompanhado de uma mulher, quando foi abordado em frente ao posto rodoviário de Rolândia. Durante a checagem dos documentos, os policiais constataram que havia três mandados de prisão em aberto contra ele, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Sarandi, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e estupro de vulnerável.

O veículo foi removido ao pátio por débitos administrativos. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade prisional de Rolândia, onde permanece à disposição da Justiça.