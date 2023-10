Homem que armazenada e distribuía pornografia infantojuvenil é detido em Maringá

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (31), um homem pelo crime de armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil, em Maringá. Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão.





Na ocasião, foi encontrado no computador do indivíduo o compartilhamento e armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Outras mídias também foram apreendidas para análise do conteúdo.





Diante da situação, o homem foi preso em flagrante pelo uso e compartilhamento das imagens.