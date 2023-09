Homem que furtava em ônibus em Londrina é preso em operação da PM e PC

Um homem de 46 anos que furtava ônibus de transporte coletivo foi preso na noite de terça-feira (12) em Londrina depois de diligências da Agência Local de Inteligência do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar) com a PC (Polícia Civil).

Segundo a PM, a detenção ocorreu por volta das 22h na rua Francisco Lucas Lopes. O objetivo da ação conjunta era identificar um homem que comumente efetuava furtos em ônibus coletivos em Londrina. Com base nas informações apuradas, foi identificado o autor desses crimes, expedido mandado de prisão pela Justiça contra ele. Durante operação de Inteligência, o suspeito foi encontrado e foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem de 46 anos de idade, pelo crime de furto.





Conforme a PM apurou, a empresa de transporte coletivo repassou que era recorrente um indivíduo que utiliza várias linhas para cometer furto a pessoa no interior dos ônibus. Em filmagens, o suspeito frequenta os veículos a partir da tarde até o início da noite. Dentro do coletivo, operava colando um adesivo na câmera de segurança e praticava os furtos. Tal situação ocorria aproximadamente há um mês e meio, a partir do dia 22 de junho. De acordo com registro o único dia em que utilizou uma linha por meio do terminal central foi no dia 16 de agosto, e uma ação foi no dia 18 deste mês na linha 307, com embarque na UEL (Universidade Estadual de Londrina).