Homem que furtava peças de cobre de hidrantes é preso em Londrina

Um homem de 52 anos foi preso por policiais do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) por furto de conexões de hidrantes, uma peça de cobre que se encaixa à mangueira, na manhã desta segunda-feira (14) no Jardim Bandeirantes, em Londrina.





De acordo com as informações da corporação, ao chegar ao local os agentes identificaram que o suspeito tinha sido detido por um guarda municipal que mora no condomínio em que o suspeito tentava fazer o furto. Segundo o guarda, ele tinha notada que algumas conexões de hidrantes do condomínio tinham sumido, o que o deixou atento a qualquer suspeito.

Durante a manhã, o agente estava em sua casa quando ouviu um barulho. Ao sair, viu o autor saindo do local com uma sacaola em mãos pelas escadas. O guarda conseguiu alcançar o suspeito no térreo. Com ele, foram encontradas 18 conexões de mangueira dos hidrantes.





O homem foi preso em flagrante.