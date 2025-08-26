Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Crime ocorreu em julho

Homem que induziu filhos a confeccionar canudos para o uso de droga é indiciado no PR

Redação Bonde com PCPR
26 ago 2025 às 17:15

Compartilhar notícia

Divulgação/ PCPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu nesta terça-feira (26) o inquérito policial instaurado para apurar um crime ocorrido no dia 19 de julho deste ano, em Guaraqueçaba (Litoral). Na ocasião, o pai induziu os filhos a confeccionarem canudos destinados ao uso de cocaína.


Segundo as investigações, um homem de 42 anos ameaçou e injuriou sua companheira, de 28, dentro da residência do casal, e na presença dos filhos, de 8 e 5 anos, passou a consumir cocaína.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De acordo com o delegado da PCPR Emmanuel Lucas Soares, em ato ainda mais grave, conforme registrado em vídeo, o homem induziu as crianças a confeccionarem canudos destinados ao uso da droga análoga à cocaína.


Diante da gravidade dos fatos, a PCPR representou por medidas cautelares, sendo determinado judicialmente que o investigado está proibido de se aproximar da companheira e dos filhos menores, bem como de manter qualquer tipo de contato com eles.

Publicidade


“A investigação foi conduzida de forma célere após o registro do boletim de ocorrência e contou com o acompanhamento do Conselho Tutelar, garantindo a proteção imediata das crianças e a integração institucional no atendimento do caso”, completou.


O homem foi indiciado pelos crimes de ameaça, injúria, corrupção de menores, submissão de crianças a vexame e porte de drogas para consumo pessoal.

Publicidade


O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público para análise e adoção das providências cabíveis.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Drogas policia policia civil Indiciamento Indiciados crime
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas