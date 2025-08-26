Homem que induziu filhos a confeccionar canudos para o uso de droga é indiciado no PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) concluiu nesta terça-feira (26) o inquérito policial instaurado para apurar um crime ocorrido no dia 19 de julho deste ano, em Guaraqueçaba (Litoral). Na ocasião, o pai induziu os filhos a confeccionarem canudos destinados ao uso de cocaína.





Segundo as investigações, um homem de 42 anos ameaçou e injuriou sua companheira, de 28, dentro da residência do casal, e na presença dos filhos, de 8 e 5 anos, passou a consumir cocaína.

De acordo com o delegado da PCPR Emmanuel Lucas Soares, em ato ainda mais grave, conforme registrado em vídeo, o homem induziu as crianças a confeccionarem canudos destinados ao uso da droga análoga à cocaína.





Diante da gravidade dos fatos, a PCPR representou por medidas cautelares, sendo determinado judicialmente que o investigado está proibido de se aproximar da companheira e dos filhos menores, bem como de manter qualquer tipo de contato com eles.

“A investigação foi conduzida de forma célere após o registro do boletim de ocorrência e contou com o acompanhamento do Conselho Tutelar, garantindo a proteção imediata das crianças e a integração institucional no atendimento do caso”, completou.





O homem foi indiciado pelos crimes de ameaça, injúria, corrupção de menores, submissão de crianças a vexame e porte de drogas para consumo pessoal.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público para análise e adoção das providências cabíveis.





