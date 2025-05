Homem que matou avó e neta a facadas em Jataizinho é denunciado pelo MP

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) denunciou pelo crime de latrocínio - roubo seguido de morte - e fraude processual o homem apontado como responsável pela morte de avó e neta em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).





O crime ocorreu no dia 22 de março deste ano, e o denunciado confessou os crimes. As vítimas, que tinham 53 e 11 anos de idade, foram encontradas mortas na casa onde moravam.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As investigações apontaram que o autor, que tem 24 anos e era vizinho das vítimas, entrou na residência e subtraiu R$ 100 que se encontravam em uma bolsa. Em seguida, para assegurar a impunidade do crime, surpreendeu avó e neta no quarto onde dormiam, matando-as com uma faca.





Para desviar as apurações, o denunciado alterou o local do crime, limpando vestígios e impressões digitais deixadas na residência. O denunciado estava em cumprimento de pena por crime de tráfico de drogas cometido anteriormente e praticou o latrocínio durante “saidinha” do regime semiaberto.