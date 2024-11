Homem que morreu baleado em Londrina seria autor de disparo que matou empresário em 2018

Um dos homens mortos em uma troca de tiros na manhã desta terça-feira (5), no Jardim Panissa, na zona oeste de Londrina, seria o responsável por atirar contra o empresário londrinense Rafael Francisco Martins, há seis anos, em frente ao condomínio Alphaville. Apesar da coincidência, não há indício de ligação entre os dois ocorridos.





A situação desta terça resultou na morte de um rapaz de 24 anos de idade e outro, de 32 anos. Segundo o apurado no local pela Polícia Militar, o mais velho estaria no trailer de lanches onde se desenrolou o tiroteio. Um Corolla de cor escura chegou, um dos ocupantes desceu e disparou contra ele, que conseguiu revidar. Ainda não foi possível levantar com precisão como se deu a dinâmica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista fugiu do local, onde a PM encontrou 20 estojos de munições calibre 9mm e seis projéteis do mesmo calibre. Ele, entretanto, conseguiu levar a arma. A vítima mais velha tinha antecedentes criminais por violência doméstica, tráfico e falsificação de documentos.





No caso do homem mais jovem, embora constem outros registros, estaria envolvido na morte do empresário ocorrida em setembro de 2018. Entretanto, como, na época do ocorrido, ele tinha menos de 18 anos, respondeu por ato infracional, o que não fica registrado após o processo de ressocialização do adolescente.

Publicidade