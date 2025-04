Homem que praticava sequestro-relâmpago é preso em Curitiba

A PC (Polícia Civil) do Paraná prendeu em flagrante um homem pelo crime de sequestro- relâmpago em Curitiba nesta terça-feira (18). Ele foi localizado dentro de um veículo no bairro Prado Velho no momento em que mantinha uma mulher sob seu poder, além de um simulacro de pistola.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O detido já vinha sendo investigado pela DFR (Delegacia de Furtos e Roubos) por envolvimento em pelo menos dois outros casos semelhantes, todos cometidos contra mulheres na capital paranaense. Durante as investigações, a polícia identificou que ele abordava as vítimas em estacionamentos e as mantinha sob restrição de liberdade enquanto realizava os roubos.





A vítima foi resgatada sem ferimentos e recebeu atendimento das equipes policiais.