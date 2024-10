Homem que se masturbou em público é investigado pela polícia, mas responde em liberdade

O homem que foi flagrado diversas vezes se masturbando em público em Londrina está sendo investigado pela PC (Polícia Civil), mas responde em liberdade. De acordo com a PM (Polícia Militar), há diversos vídeos que comprovam a ação.





Segundo o Capitão Castro, do 5º Batalhão da PM, a população fez diversas denúnicas com medo de ataques a crianças e mulheres da região. Os agentes, então, fizeram um levantamento dos BOs (Boletins de Ocorrência) e, ao entrarem em contato com o Conselho Tutelar e a PC, descobriram que o homem já era investigado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O Conselho Tutelar informou a PM que o acusado vivia com uma adolescente. Os policiais contataram a ex-mulher dele e ela relatou que o homem passou a apresentar esse tipo de comportamento depois da separação. A adolescente disse à PM que nunca sofreu abusos sexuais.





Castro pede à população que não faça justiça com as próprias mãos, já que o suspeito tem claros sinais de problemas psicológicos.