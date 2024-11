Homem que trabalhava em reforma é acusado de importunar sexualmente mulher e acaba preso em Califórnia

Um homem que trabalhava em uma construção foi preso depois de ser acusado de importunar sexualmente uma mulher enquanto estava na obra, em Califórnia, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (28).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço do vítima após a mulher ter relatado que sofreu importunação sexual, praticada por um homem que estava trabalhando na reforma de uma residência no lote ao lado.





A vítima contou aos agentes que, no horário de seu almoço no trabalho, foi para casa e, quando estava chegando, viu que o suspeito estava na rua a observando. A mulher disse, ainda, que, antes de se aproximar de sua residência, o acusado foi até a porta do local em que estava trabalhando, sentou e começou a se masturbar, o que deixou a vítima sem reação.





A mulher continuou o relato, dizendo que, quando foi retornar ao trabalho, viu o homem parado na porta da construção, virado para a rua. Nesse momento, o acusado teria colocado o pênis para fora da calça e começado, novamente, a se masturbar. Parte do crime foi gravado pela vítima.