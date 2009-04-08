Homem rouba ambulância por demora de atendimento

Um homem roubou nesta terça-feira (7) uma ambulância em Campo Largo (Região Metropolitana de Curitiba) após a demora no atendimento de sua esposa grávida de seis meses em um posto de saúde. A situação aconteceu no início da tarde, quando Adriano Senhoriho levou a esposa ao posto do bairro Ferraria, mas funcionários avisaram que eles deveriam aguardar o atendimento.

Ele percebeu que o motorista da ambulância havia entrado no prédio para beber água e deixado a chave na ingnição do veículo. Desesperado, ele colocou a esposa dentro do carro e a levou para o Posto de Saúde 24 horas do bairro Campo Comprido, em Curitiba.

Segundo o soldado Claudemir de Andrade, da Polícia Militar (PM) de Campo Largo, a ambulância já havia sido recuperada, mas Senhoriho não foi preso. A esposa foi encaminhada para outro hospital na capital. A polícia não sabia informar se o município iria registrar a ocorrência.



