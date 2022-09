Homem tem notebook 'furtado' por vizinho de quarto em Londrina

Um homem procurou a PM (Polícia Militar) para denunciar o furto de um notebook, dizendo que o seu vizinho de quarto teria arrombado a janela e pegado o aparelho, na manhã desta quinta-feira (29), em Londrina.





O suposto criminoso, porém, não teria se evadido do local, estava dormindo no quarto ao lado, dentro de um pensionato. A equipe se dirigiu ao quarto e identificou o suspeito, que, quando questionado, respondeu que não furtou o notebook, mas sim que no domingo (25) pediu R$ 10 emprestado e na segunda-feira (26) mais R$ 20 com a promessa de pagar ao acusador R$ 60 na terça-feira (27), porém o homem, por questões pessoais, não foi receber os R$ 60 no dia combinado, só retornando na quarta-feira (28), quando então na presença de uma testemunha, aceitou outra negociação, pois teriam combinado o pagamento de R$ 100,00 para quinta-feira (29) ficando como garantia o notebook.



Perguntado onde estaria o aparelho, o acusado indicou que estaria no terreno do imóvel atrás de arbustos, sendo constatado pelos militares no local indicado, dentro de uma sacola branca, um notebook Lenovo de cor preta, juntamente com a fonte. A testemunha foi perguntada e confirmou ter presenciado os fatos.





Diante das informações, ambas partes se prontificaram a se deslocar a Delegacia de Polícia Civil para apurar a devida responsabilização criminal, motivo pelo qual as partes foram encaminhadas para providências.