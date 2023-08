Homem tenta fugir de policiais, capota carro e morre na PR-323, em Sertaneja

O condutor de um veículo Captiva morreu após tentar fugir da PMPR (Polícia Militar do Paraná) em Sertaneja, no Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (18).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Militar), o homem recebeu ordem de parada ao passar pelo Posto Policial Rodoviário Charles Naufal, mas fugiu em alta velocidade pela PR-323 em direção ao estado de São Paulo.

Os policiais perseguiram o veículo pela SP-333 e, ao atravessar um canteiro de um trevo, o suspeito capotou a Captiva e teve ferimentos graves. Os agentes acionaram a equipe médica, mas o homem já estava morto quando o socorro chegou.