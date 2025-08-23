Pesquisar

Entrou pelo telhado

Homem tenta furtar fiação elétrica de casa em Ibiporã

Redação Bonde com PM
23 ago 2025 às 15:42

Foto: Divulgação/PM
Um homem foi pego pela polícia ao tentar furtar a fiação elétrica de uma casa na Rua Carlos Cavalcanti, em Ibiporã, no final da tarde desta sexta-feira (22). De acordo com as equipes do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar), eles receberam a informação de que o homem estaria praticando o furto em uma casa sem moradores. 


No local, eles perceberam as telhas quebradas. Ao notar a presença da polícia, o homem tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado na residência vizinha.

O homem e a fiação foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. 



furto tentativa de furto Furto de fiação elétrica Ibiporã 30°BPM
