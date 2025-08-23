Homem tenta furtar fiação elétrica de casa em Ibiporã

Um homem foi pego pela polícia ao tentar furtar a fiação elétrica de uma casa na Rua Carlos Cavalcanti, em Ibiporã, no final da tarde desta sexta-feira (22). De acordo com as equipes do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar), eles receberam a informação de que o homem estaria praticando o furto em uma casa sem moradores.





No local, eles perceberam as telhas quebradas. Ao notar a presença da polícia, o homem tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado na residência vizinha.

O homem e a fiação foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil.









