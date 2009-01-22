Pesquisar

Tragédia em família

Homem tenta matar esposa e se suicida na sequência

Marilayde Costa - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Uma briga de casal terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (21) por vota das 23 horas, no Conjunto Eucaliptos, Zona Leste de Londrina. De acordo com a polícia, Luís Rodrigues de Souza, 48 anos, tentou matar a esposa Maria Eugênia Siena de Souza, 55 anos, com dois tiros - um no tórax e outro na face - e depois se suicidou com três tiros no tórax. O crime aconteceu na residência do casal na Rua Francisco Cazarim.

Souza faleceu antes mesmo da chegada dos socorristas do Siate, informou o cabo Sebastião que atendeu a ocorrência. Segundo ele, a esposa foi encaminhada à Santa Casa de Londrina em estado grave. Segundo a assesoria do hospital, o estado de saúde da vítima é grave. Ela permanece na UTI respirando com o auxílio de aparelhos.

As primeiras informações revelam que o homem estava com sérios problemas de saúde e havia abandonado o tratamento para depressão profunda. A polícia suspeita que ele tenha tido uma crise violenta na noite de ontem. De acordo com o Instituto de Criminalística de Londrina, havia indícios de que o casal brigou muito antes do crime. Em dois quartos da casa, havia muitos objetos caídos pelo chão, indicando luta corporal entre os dois.

O revólver calibre 32 usado pelo marido foi apreendido pela polícia. Além dos tiros que atingiram o casal, várias balas atingiram paredes da casa, indicando que Souza recarregou a arma antes de se matar.


