Homem tenta passar cartão furtado em padaria e acaba preso em Londrina

Um homem de 53 anos foi preso na tarde de sábado (23) após tentar utilizar o cartão de crédito de outra pessoa em uma padaria localizada dentro de um supermercado localizado no bairro Leonor, na Zona Oeste de Londrina.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima havia tido a bolsa furtada dia anteriores, contendo documentos pessoais, carteira e celular. No sábado, foi notificado da tentativa de utilização de seu meio de pagamento e foi até o local,onde identificou o suspeito.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem uma carteira com o cartão bancário em nome da vítima, além do aparelho celular que também havia sido levado no furto.
Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes por suspeita de receptação.
