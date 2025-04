Homem tira seus pertences de casa, danifica carro da ex e a agride em Arapongas

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na tarde desta terça-feira (12) em Arapongas. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que seu ex-companheiro foi até sua residência para pegar seus pertences e levar até Sabáudia. Ao retornar para devolver o carro da mulher, um Fiat/Pulse, ele quebrou os limpadores do para-brisa, arranhou a lataria do veículo e tomou o celular da vítima.





Na tentativa de recuperar o aparelho, a mulher segurou a porta da Saveiro do agressor, momento em que ele acelerou o veículo, causando ferimentos nela. Após se afastar, o homem retornou e jogou o celular no chão. Durante a discussão, ele ainda ameaçou matá-la caso mantivesse contato com um amigo.

A vítima informou que o agressor possui armas de fogo. A polícia orientou sobre medidas protetivas, mas a mulher recusou a solicitação. O suspeito fugiu antes da chegada da equipe e segue sendo procurado pelas autoridades.