Homens acusados de quebrar vitrine de loja e furtar roupas são presos em Londrina

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local depois de ser acionada por uma testemunha que teria visto um suspeito arrombando uma loja no endereço.





Diante da situação, a Polícia Militar deu voz de abordagem aos acusados. Durante a revista pessoal, a equipe encontrou, com os homens, três camisetas e um boné, todos com etiquetas.





Nesse momento, a equipe se deparou com a loja da vitrine quebrada, além de manequins caídos. Os policiais, então, constataram que a marca dos produtos encontrados com os suspeitos era compatível com o nome do estabelecimento.





Os acusados, então, foram presos e encaminhados até a Delegacia.