Homens são flagrados transando em Fórum

Outros dois homens foram flagrados nesta terça-fera (6) fazendo sexo no banheiro do Fórum de Maringá. Segundo o site Diário de Maringá, um garçom de 38 anos e um estudante de 28 foram pegos por segurança do fórum em plena orgia.

Há aproximadamente 30 dias, houve o mesmo flagra no local. Um professor mantinha relação oral com homem por um buraco entre os boxes do banheiro do Fórum.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





De acordo com o jornal, o curioso garçom decidiu ir até o fórum conhecer este local. Chegando lá, percebeu que outro homem observava o mesmo furo na parede e mesmo sem conhecê-lo, praticaram sexo oral. Os dois se confessaram homossexuais.

Após o flagrante, os homossexuais foram liberados, pois a relação não caracterizava atentado ao pudor, pois foi mantido em ambiente fechado.



