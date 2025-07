Identificado jovem encontrado morto no Jardim Paraíso

O corpo encontrado na manhã da quinta-feira (22) no Jardim Paraíso, Zona Norte de Londrina, foi identificado como sendo de Marcos Willian Borborema, de 19 anos. Este foi o 6º homicídio registrado em Londrina desde o início do ano.

De acordo com a polícia, ele foi morto por pelo menos cinco tiros no local onde foi encontrado, na Avenida Perseverança, no Jardim Paraíso, Zona Norte de Londrina.

Segundo o Instituto de Criminalística, há indícios de ter sido uma execução devido o número de disparos e por ter sido a queima roupa. A vítima foi atingida nas pernas, braço, tórax e cabeça.

A polícia continua as investigações e até o momento não tem pistas sobre o autor do homicídio.