Identificado suspeito de homicídio em Rolândia

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

O Polícia Civil de Rolândia está procurando José Assis de Oliveira, suspeito de ter cometido um homicídio na cidade no dia 14 de abril.

Segundo as investigações, ele teria matado a tiros Cláudio Martins da Silva, 32 anos. O crime ocorreu na Rua Abigail Raio Xavier, no Conjunto Aviação. A vítima morreu poucas horas depois de ser libertado da cadeia de Rolândia. Ele saiu da prisão às 16 horas e foi morto às 21.

O motivo do homicídio seria uma briga dentro da cadeia, já que Silva e o suspeito José Assis Oliveira ficaram detidos juntos. Após a briga, Oliveira teria 'prometido' matar Silva.


