Idosa de 80 anos morre a caminho do hospital após acidente no Centro-Oeste do PR

Um acidente na PR-462, em Barbosa Ferraz, na manhã desta terça-feira (12), resultou em três feridos e uma morte. De acordo com a Polícia Rodoviária, um VW/Polo realizava conversão à esquerda para acessar uma estrada rural no km 08, quando foi atingido lateralmente por um VW/Gol que vinha logo atrás.





O impacto causou ferimentos nos três ocupantes do Gol, que foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao hospital municipal. No entanto, uma passageira do Gol, identificada como T.I.A., de 80 anos, não resistiu e faleceu durante o trajeto para o hospital. Os veículos foram liberados no local após os procedimentos necessários.

