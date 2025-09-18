Idoso avança em cruzamento de rodovia e fica ferido ao bater em caminhão

Um acidente deixou um motorista ferido no fim da manhã desta quarta-feira (17), na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). A colisão ocorreu por volta das 11h30, no entroncamento com a PR-090, e envolveu um Jeep Compass e uma carreta Scania acoplada a um semirreboque.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Jeep, de 70 anos, avançou o cruzamento e acabou atingido transversalmente pela carreta, conduzida por um homem de 56 anos. O idoso foi socorrido por terceiros e encaminhado a um hospital.

O caminhoneiro não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou resultado zero. A pista estava em boas condições no momento do acidente.