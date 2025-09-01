Pesquisar

69 anos

Idoso condenado por estupro de vulnerável em Cornélio Procópio é preso

Redação Bonde com Polícia Civil
01 set 2025 às 13:38

Divulgação/Arquivo PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com o apoio da PM (Polícia Militar), prendeu um homem de 69 anos condenado judicialmente pela prática do crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu na manhã deste sábado (30), em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).


Conforme a delegada da PCPR Thais Orlandini, o indivíduo possui em seu desfavor um mandado de prisão definitiva de 23 anos e quatro meses pela prática do crime. O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Cornélio Procópio.

"Ações em conjunto como essa são de extrema importância para tirar de circulação indivíduos que estejam com mandado de prisão em aberto”, explica a delegada. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena.


