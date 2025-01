Idoso de 79 anos é preso por abusar de neto de companheira em Maringá

Um homem de 79 anos foi preso após ser condenado a 12 anos, pelo crime de estupro de vulnerável contra um menino de 11 anos de idade, neto de sua companheira. O mandado de prisão ocorreu na última segunda-feira (27), em Maringá (Noroeste).





De acordo com informações da Polícia Civil de Maringá, consta da investigação, que tramitou no Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente) no ano de 2020, que o condenado praticou atos libidinosos contra a criança. A polícia tomou conhecimento do crime através da denúncia realizada pela tia da criança, que visualizou os fatos. A tia também noticiou que foi vítima de abusos sexuais praticados pelo homem quando contava com 9 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A prisão ocorreu no Conjunto João de Barro.





Leia também: