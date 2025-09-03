Idoso é atropelado por trem e morre no hospital em Cambé

Um homem de 79 anos morreu ao ser atropelado por um trem na tarde de terça-feira (2), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Ele foi atingido pela composição quando caminhava por uma área aberta próxima à Rua Octaviano Rodrigues Filho.





Segundo os bombeiros, o homem ainda estava vivo quando o socorro chegou, mas apresentava múltiplas fraturas. Os socorristas tentaram estabilizar a vítima, que foi levada para a Santa Casa de Cambé. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O maquinista informou aos bombeiros que teria acionado a buzina para alertar o idoso da aproximação e que parecia ter parado a caminhada antes de chegar aos trilhos, mas, mesmo assim, acabou atingido.





O sargento do Corpo de Bombeiros Leacir Paulino afirma que há uma passagem segura para pedestres a cerca de 400 metros de onde ocorreu o acidente, mas que é comum as pessoa se arriscarem para não ter que andar mais.

Ele alerta que, para evitar acidentes, as pessoas deem preferência para os locais adequados de travessia e que se atentem à sinalização sonora emitida pelos trens.



