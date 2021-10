Idoso é encontrado morto em residência em Londrina; filho suspeito do crime é detido com faca

Valmir Queiroz da Silva, 71, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (30) em sua residência na rua Dionísio Pereira de Castro, no bairro Vila Romana, zona norte de Londrina. O filho do idoso, de 44 anos, foi detido em um hotel por volta das 19h55 no bairro Fraternidade, após uma mulher abordar a polícia e informar sua localização.





De acordo com a PM (Polícia Militar), o idoso possuía vários ferimentos no abdômen e tórax e o local estava com muito sangue.



Uma testemunha que foi visitar Silva por volta das 16h30 alegou que já o encontrou sem vida e a porta da residência estava arrombada.

Foram acionados o Instituto de Criminalística, o IML (Instituto Médico-Legal) e a Polícia Civil.







Durante abordagem do suspeito, por volta das 20h, uma faca que teria sido utilizada no crime foi encontrada com o suspeito, que é cadeirante. Ele confessou que teria matado seu pai.



Conforme o porta-voz da 4ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), tenente Emerson Castro, a investigação apurou que, segundo testemunhas e familiares, o filho de Silva é usuário de drogas. Para sair da casa, ele precisaria de alguém para transportá-lo por ser cadeirante.







Na residência, comumente haviam duas cadeiras de rodas e, no momento que a PM esteve lá, encontrava-se apenas uma.





Suspeita-se, portanto, que o filho estava no local durante o assassinato, acompanhado de outra pessoa.