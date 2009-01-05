Idoso é preso acusado de abuso sexual infantil

Policiais militares, em conjunto com o Conselho Tutelar, realizaram a prisão de um homem de 70 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança, em Morretes, litoral do Paraná. A operação ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (5), segundo informações do site Bem Paraná.

A equipe da PM encontrou o suspeito semi-nu na cozinha da residência e uma menina de 11 anos dentro da casa. O aposentado confessou ter abusado sexualmente da criança. O idoso ainda é acusado de ter mantido relações com outra menina, com a mesma faixa etária. Ele foi encaminhado à Delegacia de Morretes. A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

