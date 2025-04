Idoso é preso por estupro de vulnerável em Telêmaco Borba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem de 60 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança, de 7 anos. A captura aconteceu nesta terça-feira (18), em Telêmaco Borba, na região Central do Paraná.





Os fatos ocorreram na cidade de Ortigueira e o indivíduo começou a ser investigado pela PCPR depois que os pais da vítima visualizaram atitudes suspeitas, além de terem escutado relatos de abusos pela vítima.

De acordo com o delegado da PCPR João Paulo Martins, a equipe policial verificou que ele teria praticado o delito por várias vezes.





“Apuramos que ele abusava de seu cargo eclesiástico, ainda, pelo fato de ter auxiliado a vítima e seus genitores residirem numa casa cedida pela igreja. Assim, aproveitando da necessidade e vulnerabilidade da família, praticava os crimes no interior da referida residência, após a celebração religiosa”, explica.

Durante a ação também foi cumprida uma ordem judicial de busca e apreensão domiciliar em sua residência e foi apreendido seu aparelho celular, que será encaminhado à perícia. O idoso foi encaminhado ao sistema penitenciário.