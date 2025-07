Idoso morre após perder controle e capotar carro em Astorga

Um idoso de 71 anos morreu na manhã deste sábado (12) após perder o controle do carro e capotar na PR-218, em Astorga (Noroeste). O acidente aconteceu por volta das 5h da manhã, no km 269 da rodovia.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem conduzia um GM/Celta no sentido Astorga–Iguaraçu quando, por motivos ainda não esclarecidos, saiu da pista e capotou. Ele estava sozinho no veículo e morreu no local.

O corpo do motorista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste). As causas do acidente ainda serão investigadas.