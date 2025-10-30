Pesquisar

Wenceslau Braz

Idoso tomba caminhão semirreboque e fica ferido no Norte Pioneiro

Redação Bonde com PRE
30 out 2025 às 13:57

Divulgação/ BPRv
Um idoso de 76 anos ficou ferido após tombar o caminhão que dirigia na tarde desta quarta-feira (29), no km 259 da PR-092, em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro). O acidente ocorreu por volta das 16h50 e envolveu um veículo articulado Mercedes-Benz, com semirreboque Noma, com placas de Criciúma (SC).


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caminhão seguia sentido Siqueira Campos quando o condutor perdeu o controle em um trecho de curva aberta e faixa dupla contínua. 

O motorista foi socorrido e encaminhado ao hospital local. O teste do etilômetro não foi feito, pois ele já havia sido hospitalizado.

