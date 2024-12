Inconformado com fim, homem vai atrás de ex-mulher e é atropelado por amigo dela em Arapongas

Um homem que não aceitava o fim do relacionamento foi atropelado por um amigo da ex-companheira após ir até a casa da mulher, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta segunda-feira (2).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço e encontrou um homem caído no chão, que tinha lesões aparentes no rosto e sangue próximo da cabeça, além de hematomas nas costas, o que fez com que os agentes acionassem o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgêncoa) imediatamente.





A mulher, que foi responsável por chamar a Polícia Militar, contou que o ex-companheiro foi até sua casa e começou uma discussão por conta do término do relacionamento. Assustada, a mulher teria corrido para a rua, momento em que o homem, que estaria nervoso e irritado, teria começado a ameaçar todos os presentes na via.

O homem, então, teria começado a brigar com um amigo da mulher, que teria ido até sua casa, pegado um carro Volkswagen Gol e voltado até o local da confusão para atropelar o ex-companheiro de sua amiga.





Depois do atropelamento, o amigo da mulher teria fugido do local. A mulher contou aos policiais que, apesar da discussão, não foi agredida nem ameaçada pelo ex-companheiro.

O homem atropelado, por sua vez, ficou gravemente ferido e teve de ser encaminhado a uma instituição de saúde para receber atendimento médico especializado.





O amigo da mulher, acusado de ter atropelado a vítima, não foi localizado até o momento de publicação dessa matéria.