Influenciador digital de manobras automotivas é preso em Londrina

Um influenciador digital de 29 anos, investigado por executar manobras automotivoas de risco, foi preso em Londrina na quarta-feira (9), a pedido do MP (Ministério Público) do Paraná. Ele foi detido em um condomínio residencial, em cumprimento de mandado de prisão, com o apoio do Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Polícia Militar.





O pedido de prisão preventiva foi feito pela Promotoria de Justiça de Andirá (Norte Pioneiro), onde ele mora, e foi feito a partir de acompanhamentos que constataram o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão.

Ele estava impedido de dirigir por ter a carteira de habilitação suspensa após a participação em exibições de manobras ilícitas na condução de veículo automotor praticadas especialmente no parque municipal de Andirá.





Além de descumprir as restrições impostas, o investigado postava nas redes sociais vídeos e fotos suas realizando manobras perigosas na direção de uma caminhonete.

