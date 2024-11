Influenciadores são alvos de operação da PF contra importações ilegais

Prisão de suspeitos do golpe do amor mobiliza três estados

Seis pessoas foram presas nesta quarta-feira (27) sob a suspeita de aplicar o "golpe do amor" em um homem de 71 anos, morador de Jari, no interior do Rio Grande do Sul. As prisões da Operação Dom Quixote ocorreram em São Paulo, Santo André, Guarulhos,