"Inquérito deve ser concluído em breve", diz delegado

A Polícia Civil fez a reconstituição da morte da universitária Amanda Rossi no último domingo (8). A confirmação é do Delegado Chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, Sérgio Barroso, em entrevista à reporter Fernanda Borges, da Folha de Londrina.

Barroso explicou que os trabalhos foram conduzidos pelo delegado de Homicídios, Ernandez César Alves. A reconstituição contou com a participação de Dayane Azevedo, presa desde dezembro, e ré confessa do homicídio. Os trabalhos também tiveram a ajuda de peritos criminais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em depoimento, Dayane Azevedo diz que teria chamado Amanda Rossi para fora do ginásio onde ocorria evento de hip hop, no campus da Unopar, zona sul, em outubro de 2007. Ela estava a mando de Luiz Rocha e Alan Henrique, também detidos, mas que negam o fato. Dayane Avezedo contou também que foi Alan Henrique que teria esganado até a morte a jovem universitária, na casa de máquinas da Instituição.





Na última semana, a Polícia tentou realizar a reconstituição do assassinato, porém, mediante presença de órgãos da imprensa, os trabalhos foram cancelados.





Para o delegado Sérgio Barroso, a reconstituição do crime deve contribuir com a conclusão do inquérito policial. ''Acreditamos que o inquérito deve ser concluído em breve'', afirmou.

Leia mais sobre o assunto na reportagem de Fernanda Borges, nesta terça-feira, na Folha de Londrina.



