Inquérito mostra crime militar de PM que agrediu mulher no Norte Pioneiro

O inquérito conduzido pela PM (Polícia Militar) sobre o policial que teria agredido uma mulher de 28 anos durante uma abordagem em Itambaracá , no Norte Pioneiro do Estado, no mês passado, apontou que “há indícios da prática de crime militar” equiparado ao crime de lesão corporal no Código Penal Militar.





A conclusão da apuração foi acatada pelo comando do 2º Batalhão da Polícia Militar, que pertence ao 2º Comandado Regional, com sede em Londrina. O relatório destaca que é “latente que o resultado das lesões resultantes da ação policial foi de sua responsabilidade (ou seja, do policial)” e que “há provas robustas de crime militar e de transgressão disciplinar”.

A Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná) informou que o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público vinculado à Justiça Militar Estadual para análise no âmbito criminal. “O policial será submetido ao processo administrativo disciplinar da Polícia Militar do Paraná”, frisou.





O Ministério Público pontuou que acompanhou as investigações por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Andirá, que é a sede da comarca. “O MP entendeu que não houve a prática de crime de competência da justiça comum. Os autos foram remetidos para a justiça especializada da VAM (Vara da Auditoria Militar), onde será analisado o oferecimento de denúncia pela Promotoria de Justiça que tem atribuições na VAM”, reforçou a instituição, em nota.





A defesa do policial disse que ainda não foi intimada e que aguarda a manifestação da promotoria pela Vara da Auditoria Militar. O agente, que ficou em silêncio durante a investigação do inquérito militar, continua afastado do patrulhamento diário.





