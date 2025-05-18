Integrante do PCC preso na Bolívia é levado para presídio em Brasília

O integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) Marcos Roberto de Almeida, mais conhecido como Tuta, foi expulso da Bolívia neste domingo (18) e entregue à Polícia Federal em Corumbá (MS). Segundo a PF, ele ficará custodiado na Penitenciária Federal em Brasília.
A transferência do preso para o Brasil contou com a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério de Relações Exteriores. Participaram da operação 50 integrantes da Polícia Federal. O transporte da fronteira boliviana para Brasília foi realizado em uma aeronave da PF.
A escolta até a Penitenciária Federal em Brasília contou com 18 homens da Polícia Penal Federal, além do apoio das polícias Militar e Civil do Distrito Federal.
"O criminoso ficará detido em presídio de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal (SPF), cujo objetivo é isolar lideranças criminosas e presos de alta periculosidade", informou a PF., em nota
Prisão
Tuta foi preso na última sexta-feira (16) ao comparecer a uma unidade policial boliviana para tratar de questões migratórias. Na oportunidade, ele apresentou um documento falso, no qual se chamaria Maycon da Silva.
A falsidade foi detectada imediatamente pelas autoridades bolivianas, que acionaram a Interpol naquele país, bem como um oficial da Polícia Federal.
O brasileiro foi identificado como um dos principais articuladores de um esquema internacional de lavagem de dinheiro vinculado à organização criminosa. Ele consta na Lista de Difusão Vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). Foram divulgadas imagens dele embarcando em um avião da PF, em Santa Cruz.
Foragido internacional desde 2020, Tuta é condenado a 12 anos de prisão no Brasil por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
A confirmação da prisão de Marcos Roberto de Almeida (Tuta) pela polícia boliviana foi dada no sábado (17). Os detalhes foram dados pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante coletiva de imprensa.